Domenica della Parola di Dio: Vittorio Veneto, domani lettura no stop del Vangelo; domenica 26 visite a biblioteche e musei diocesani

Domenica 26 gennaio si celebra la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco per celebrare, riflettere, divulgare la Sacra Scrittura. Nella diocesi di Vittorio Veneto (Tv), domani si svolgerà nella chiesa di San Rocco a Conegliano, a partire dalle 17.30, una lettura continua del vangelo di Matteo: voci recitanti Vocinviaggio. Ci saranno intermezzi musicali dello Scivias Ensemble schola gregoriana-medievale; all’organo Giuliana Zanette, alla cetra Tiziana Tommasini. Direttore Milli Fullin. Domenica 26 gennaio, dalle 15 alle 17, si terrà l’apertura straordinaria della biblioteca del Centro di Studi biblici di Sacile; sempre domenica dalle 15.30 alle 17 in seminario a Vittorio Veneto si svolgerà una passeggiata biblica per la biblioteca del seminario, il Museo di scienze naturali “A. De Nardi” e il Museo diocesano di arte sacra “A. Luciani”. Il coordinamento degli uffici pastorali della diocesi ha predisposto un agevole sussidio per le parrocchie, come aiuto per vivere e valorizzare l’iniziativa del Papa grazie a una scheda per l’animazione della celebrazione eucaristica domenicale, a spunti per vivere la celebrazione eucaristica e un incontro di catechesi con la presenza dei ragazzi, e alla proposta di “quattro passi” con la Bibbia per vivere un tempo di preghiera personale e quotidiana con la Sacra Scrittura. Il materiale è stampabile ed è disponibile anche sul sito web diocesano.