Diocesi: Prato, domani il vescovo Nembrini premierà i piccoli vincitori del concorso “Presepiando al catechismo”

La Sacra Famiglia parla a tutte le famiglie e così per rappresentare il “canto” e le “parole” della Natività, la capannuccia con Gesù, Giuseppe e Maria è stata posizionata dentro un grammofono. È il presepe che ha vinto la terza edizione di “Presepiando al catechismo”, concorso di presepi 2019 promosso dall’Ufficio catechistico della diocesi di Prato. A realizzarlo la parrocchia di Santa Maria della Pietà. Domani grande festa di premiazione alla quale sono invitati tutti i bambini che hanno partecipato. Appuntamento alle 15 presso i locali della parrocchia di Maliseti in via Montalese. Sarà presente il vescovo Giovanni Nerbini. Oltre al primo premio, assegnato al gruppo di catechismo di Santa Maria della Pietà, al secondo posto si è classificato il presepe di Tavola – i bambini hanno sistemato tanti piccoli nuclei familiari creati con i tappi di sughero davanti a Gesù Bambino – mentre al terzo posto si è posizionato il lavoro delle Fontanelle, con un plastico nel quale una ambulanza, partita dalla Sacra Famiglia, interviene in aiuto di incidenti e terremoti. Anche quest’anno l’iniziativa è stata un grande successo: oltre seimila i votanti che hanno espresso la loro preferenza, scegliendo uno tra i 23 presepi in gara allestiti nell’oratorio della Madonna del Buon Consiglio. La mostra è stata visitata da più di diecimila persone. “Un grandissimo risultato per una iniziativa nata con lo scopo di mettere in evidenza, in una delle strade più trafficate del centro storico, il vero significato del Natale”, il commento degli organizzatori.