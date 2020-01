Diocesi: Nocera-Sarno, domani un incontro sul “decalogo della Carta di Assisi”

“Le parole non sono pietre – Il decalogo della Carta di Assisi” è il tema che la diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, in collaborazione con l’Assostampa Campania Valle del Sarno, propone ai giornalisti in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono degli operatori della comunicazione.

L’appuntamento è per domani, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 9, presso la Casa “Iuvenescit Ecclesia” di via Napoli n° 16, a Nocera Inferiore.

Il convegno, riconosciuto per la formazione professionale continua dei giornalisti, sarà caratterizzato da un’analisi del manifesto deontologico sottoscritto ad Assisi da oltre 200 tra giornalisti, scrittori e associazioni.

Dopo i saluti di Salvatore D’Angelo, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi, Salvatore Campitiello, consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Campania, e di Barbara Ruggiero, presidente dell’Assostampa Campania Valle del Sarno, a introdurre i lavori sarà mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno.

Tra gli interventi che caratterizzeranno la mattinata quello di Nico De Vincentiis, redattore del quotidiano Il Mattino e corrispondente della Rai, e quello di mons. Doriano Vincenzo De Luca, delegato per la Campania della Federazione italiana settimanali cattolici.

Attesa la relazione di Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, la cui presenza impreziosirà la mattinata di approfondimento deontologico.