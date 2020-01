Diocesi: Ales-Terralba, mons. Carboni il 29 gennaio conferisce il ministero di “annunciatore della Parola” ad alcuni partecipanti corsi Istituto formazione teologica

Mercoledì 29 gennaio, alle 17, nella chiesa di Santa Lucia a San Gavino (CA), l’amministratore apostolico di Ales-Terralba, mons. Roberto Carboni, dopo un discernimento fatto con i parroci, conferirà il ministero di “annunciatore della Parola”, analogo al ministero istituito del Lettorato, ad alcuni fedeli, uomini e donne, che da molti anni frequentano i corsi di formazione biblica, teologica e liturgica presso l’Istituto per la formazione teologica della diocesi di Ales-Terralba. Tale ministero si inserisce nella proposta che Papa Francesco ha fatto istituendo la “Domenica della Parola” con il Motu Proprio “Aperuit illis”.

“È un’occasione importante – dice don Marco Statzu, responsabile dell’Istituto per la formazione teologica – per riflettere sulla centralità dell’ascolto della Parola di Dio e di ogni attività volta a farla conoscere e meditare. Da molto tempo la nostra ‘Scuola’ si dedica alla preparazione di operatori pastorali qualificati e motivati, attraverso i corsi che offre. Non si tratta solo di ‘imparare una tecnica’ di lettura, ma di sviluppare un’attitudine all’ascolto e all’interpretazione, nonché di poter essere anche nelle parrocchie accompagnatori di fede anche per adulti, in cenacoli di condivisione della Parola che spesso si organizzano almeno nei tempi forti”.

“Questi ‘annunciatori della Parola’, che normalmente proclamano le letture durante la liturgia, se valorizzati appieno – aggiunge don Statzu – possono diventare risorse preziose all’interno della comunità cristiana: talvolta ci si lamenta da più parti che non abbiamo laici qualificati, ma forse è giunto il momento di dar loro fiducia”.