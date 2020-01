Diocesi: Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo, il 26 gennaio incontro per famiglie “Né santi, né eroi?”

Sarà dedicato al tema “Né santi, né eroi? La straordinarietà dell’ordinario” l’incontro interdiocesano per famiglie in programma per domenica 26 gennaio che sarà tenuto da mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo. A promuovere l’iniziativa, ospitata dalle 9.30 nella parrocchia Maria Ausiliatrice di Saluzzo, sono gli Uffici di Pastorale familiare delle diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo. Si tratta del secondo incontro interdiocesano a partire dall’esortazione apostolica sulla santità Gaudete et exsultate di Papa Francesco. Alle 12 sarà il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, a presiedere la celebrazione eucaristica.

Mons. Olivero, sottolineano i promotori, “attraverso l’arte e la bellezza arriva al Vangelo perché esso parli alle nostre vite; sa contagiare e attrarre chi desidera una spiritualità autentica e incarnata, capace di far appassionare alla vita e mettere in moto. Quasi certamente, con una canzone, un’immagine, e chissà cos’altro, saprà toccare le corde emotive dei nostri cuori e risvegliare il senso d’infinito, facendoci cogliere nell’ordinarietà dei gesti di vita quotidiana la dimensione spirituale e straordinaria che essi contengono e rappresentano, generando stupore negli occhi e nel cuore”.