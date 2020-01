Diocesi: Acireale, lunedì 27 s’inaugura una nuova sede dell’Ucsi nella frazione di Pozzillo. Interviene il vescovo Raspanti

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti che si celebra oggi, lunedì 27 gennaio nella diocesi di Acireale sarà inaugurata una nuova sede dell’Unione cattolica giornalisti italiani (Ucsi), nella frazione acese di Pozzillo, in piazza Matera 9, alle ore 17, dove contestualmente si svolgerà il corso per l’aggiornamento formativo dei giornalisti, valido per l’acquisizione di 4 crediti. Organizzato dall’Ucsi Acireale e dall’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acireale, il dibattito verterà su “La vita si fa storia, il ruolo della memoria nell’esistenza di ogni uomo”, che fa riferimento al tema scelto dal Papa per il Messaggio della 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (“‘Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria’ (Es 10,2). La vita si fa storia”), che si celebrerà il prossimo 24 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore. Previsti gli interventi di mons. Antonino Raspanti, del giornalista Alberto Cicero, presidente del Consiglio regionale Assostampa e caposervizio del quotidiano La Sicilia, di don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acireale, e del giornalista Domenico Interdonato. Modera il giornalista Gaetano Rizzo, consigliere nazionale dell’Ucsi.