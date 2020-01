Consiglio permanente Cei: Acli, “importante il rilancio dell’ecologia integrale e occasione straordinaria l’incontro di Bari sul Mediterraneo”

Le Acli accolgono le sollecitazioni lanciate dal Consiglio permanente della Cei, riunito nei giorni scorsi, a Roma e in particolare “assicurano la collaborazione in vista della prossima Settimana sociale di Taranto dedicata ad ambiente, lavoro e futuro”. “Il grido della terra e il grido dei poveri – come ha detto il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti – ci spingono ad abbracciare la sfida che Papa Francesco lancia sull’ecologia integrale”, si legge in una nota delle Acli.

Le Acli ritengono importante anche l’iniziativa di Bari sulla pace nel Mediterraneo, “un’occasione straordinaria di dialogo e condivisione dove le religioni diventano terreno di unità”.