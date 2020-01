Brasile: il 21 ottobre a Crato la beatificazione di Benigna Cardoso

Il vescovo di Crato (Stato brasiliano del Ceará), dom Gilberto Pastana, ha annunciato di aver ricevuto conferma sulla data della beatificazione di Benigna Cardoso da Silva, più nota come Menina Benigna. Il rito avverrà il prossimo 21 ottobre, nella cattedrale di Nossa Senhora da Penha, a Crato. Una grande festa per la prima beata nata nel Ceará. Al rito parteciperà il prefetto della Congregazione per le cause dei santi, card. Angelo Becciu.

La futura beata è considerata un’“eroina della castità”, a causa del modo in cui è stata uccisa, resistendo alle molestie di Raul Alves, un ragazzo che le chiese di uscire con lui e, dopo il rifiuto, iniziò a perseguitarla fino al 24 ottobre 1941, quando la assalì e la uccise con un machete. “È un esempio di virtù cristiana per tutti coloro che vogliono essere discepoli del Signore”, ha commentato dom Pastana.