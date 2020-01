Università Cattolica: card. Bassetti, “rafforzare impegno educativo per crescita umana, cristiana e professionale dei giovani”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

L’incoraggiamento a “rinnovare e rafforzare l’impegno educativo” nella consapevolezza che “per educare servono maestri che siano anche e soprattutto testimoni, come insegnava Paolo VI”. A rivolgerlo ai docenti dell’Università Cattolica è il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, nel saluto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 dell’Ateneo, sede di Roma. Presenti nell’auditorium dell’Università i cardinali Angelo Becciu e Giovanni Battista Re, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, mons. Luigi Mistò. Nel richiamare il “servizio educativo” svolto dalla Cattolica, Bassetti sottolinea l’importanza di “intensificare e rafforzare l’impegno per dare ai giovani gli strumenti e gli ambienti più idonei alla loro crescita umana, cristiana e professionale” e di trasmettere, oltre a competenze scientifiche, “valori autentici, umani e cristiani”. “Che la sfida educativa sia al primo posto nella missione della Chiesa – ha osservato il presidente Cei – ce lo ricordano l’esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, che non manca di far riferimento al ruolo fondamentale delle Università Cattoliche, la prossima Giornata mondiale del 14 maggio dedicata a ‘Ricostruire il patto educativo globale”’e anche quanto il Papa Francesco ha detto lo scorso 9 gennaio al Corpo diplomatico: “Ogni cambiamento, come quello epocale che stiamo attraversando, richiede un cammino educativo, la costituzione di un villaggio dell’educazione”.