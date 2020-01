Terzo settore: Fiaschi (Forum), “bene la ripresa dei lavori del Consiglio, avanti per completare la riforma”

“Il Consiglio nazionale del Terzo settore è uno strumento fondamentale per dare attuazione alla riforma ed è il luogo in cui dare risposta alle esigenze delle tante organizzazioni associate al Forum. Il Terzo settore ha grandi aspettative ed è importante che il Consiglio abbia ripreso i suoi lavori”. È quanto dichiarato dalla portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, Claudia Fiaschi, al termine della seduta del Consiglio nazionale del Terzo settore che si è svolta oggi presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla presenza della ministra Nunzia Catalfo. All’ordine del giorno l’attuazione della riforma del Terzo settore, comprendente in particolare l’adozione del Registro unico, le autorizzazioni Ue sulla fiscalità di vantaggio, l’armonizzazione normativa sullo sport sociale, nonché diversi decreti attuativi che si attende vengano emanati, fra tutti quelli sulle attività “secondarie” e la raccolta fondi. Fra i temi all’ordine del giorno anche l’adozione dei modelli di bilancio degli enti di Terzo settore, accolto con alcune modifiche proposte dal Forum. “Prendiamo atto dell’impegno espresso dalla ministra Catalfo – aggiunge Fiaschi – di procedere velocemente per l’attivazione del Registro unico previsto dalla Riforma così come l’attuazione dei decreti ad oggi rimasti fermi. Ci auguriamo quindi che il Consiglio possa proseguire di buona lena i propri lavori e dare risposte alle istanze del nostro mondo favorendone lo sviluppo a sostegno delle comunità in cui opera”.