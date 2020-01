Società: mons. Galantino (Apsa), “viviamo un tempo di ‘ebbrezza della parola’”, che “spesso viene scagliata contro qualcuno” ferendo chiunque l’ascolti

“Chi osserva oggi il nostro mondo e il modo in cui in esso si comunica, nota la fatica che un po’ tutti facciamo a dire la complessità del quotidiano, perché le parole hanno perso un legame con il sangue e con la vita. Le parole aderiscono sempre meno alle cose e ne rispettano sempre meno la loro natura. Siamo sempre più lontano dal ricorso a parole capaci di creare relazioni e ponti. Parole che generano dialogo e confronto; che pongono domande, senza provocare; che cercano di risvegliare responsabilità”. Lo ha osservato oggi mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica, nel suo intervento al convegno nazionale della Diaconia Valdese, in corso a Roma. Il presule ha messo in guardia: “Viviamo oggi un tempo di ‘ebbrezza della parola’. La parola è divenuta uno strumento obbligato per l’affermazione e la celebrazione di se stessi. Spesso viene scagliata contro qualcuno e non può più essere tirata indietro. E quando le parole sono parole contro gli altri feriscono chiunque le ascolti”. Per mons. Galantino, “siamo di fronte a una crisi della parola, che non consente la comunicazione tra le persone; piuttosto, inganna le persone e genera paura. E, se le parole fanno paura e non si hanno più parole per dire la paura, la fragilità e la tristezza, non resta che il posto per una violenza incontrollata”. “Molti ragazzi (e non solo!), sprovvisti delle parole per dire i loro sentimenti di tristezza, rabbia, frustrazione hanno un solo modo per liberarli e liberarsi di sofferenze a volte insopportabili: la violenza fisica. Chi non ha i nomi per la sofferenza la agisce, la esprime volgendola in violenza, con conseguenze spesso tragiche”, ha aggiunto.

Non solo: “Poche parole significa anche poche idee, poca democrazia”, “basta pensare ai regimi totalitari dove la lingua non è più creativa ma ridotta a slogan, saccheggiata, incatenata in un unico modello di pensiero e piena di luoghi comuni”.

“In un tempo di fake news la precisione verbale è uno strumento utile per crescere come cittadini più seri, attenti e coscienti” è il suggerimento a cui si aggiunge l’invito a “esercitarci nell’utilizzo attivo della lingua (quando parliamo e scriviamo) ma ancor più in quello passivo: quando leggiamo e ascoltiamo, rispettosi della parola dell’altro”. Perciò, “dobbiamo ritrovare un equilibrio armonico tra parola e silenzio: non si tratta semplicemente dell’astenersi dal parlare o dell’assenza di rumori. Mi riferisco al silenzio interiore; a quella dimensione che ci restituisce a noi stessi e ci pone di fronte all’essenziale. Il silenzio è una sorta di digiuno verbale, consapevoli che c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare. Abbiamo bisogno di imparare nuovamente a parlare, ma a parlare nel senso di dire parole che vengano dal silenzio, imparare a tacere non chiudendosi nelle proprie solitudini ma lasciandosi raggiungere dalla parola che evoca, che abita, che trasforma”.