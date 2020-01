Società: mons. Galantino (Apsa), “usare la parola confine come barriera corrompe il suo significato originario e giustifica comportamenti sostenuti da tutt’altre logiche”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Quando si usa la parola confine, intendendola come barriera, oltre che corrompere il significato originario della parola ‘confine’, si tenta di fatto di giustificare comportamenti, parole e progetti sostenuti da tutt’altre logiche”. Lo ha sottolineato oggi mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica, intervenendo stamattina al convegno nazionale della Diaconia Valdese, che è in corso a Roma e ha per tema “Oltre le parole. Diseguaglianza, accoglienza, inclusione”.

“Se il confine è soglia, incrocio e crocicchio, sul confine si sta per accogliere quante più opportunità di incontri” possibili. “Dobbiamo riconoscere che in un tempo in cui troppe volte la regola è il monologo – ha osservato mons. Galantino -, la ricerca dell’incontro e del dialogo vengono visti come segno di debolezza”, ma “il dialogo non è voglia di sintesi a tutti i costi! È capacità di ascolto e voglia di conoscenza. Due esercizi esigenti, che non permettono di nutrire e nutrirsi della diffidente mistica del confine”.

Per il presidente dell’Apsa, “è segno di intelligenza apprezzare l’utilità dei confini senza lasciarsene soffocare. La bellezza e la ricchezza dei confini le si apprezza concretamente esercitando il pensiero, vivendo l’amore e osando l’accoglienza. Si pensa infatti per superare i confini fatti di schemi sterili e ripetitivi; si ama per non farsi fermare dai confini disegnati dall’analfabetismo del cuore; si accoglie per lasciare aperti varchi attraverso i quali transitano storie nuove e inedite, emozioni sorprendenti e sofferenze che esigono condivisione”.