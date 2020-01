Società: mons. Galantino (Apsa), “per non rimanere vittime della paralisi dovuta alla paura è necessario abitare il confine”

“Di paura, lo sappiamo, si può morire. Ma per paura si può anche far morire”: lo ha dichiarato, stamattina, a Roma, mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica, nel suo intervento al convegno nazionale della Diaconia Valdese, non nascondendo “la legittimità delle paure che, ai diversi livelli, possono accompagnare nuovi incontri e storie impreviste”, ma anche mettendo in guardia da “paure che possono paralizzare o scatenare reazioni inconsulte”.

“Il nostro compito – ha sostenuto il presule – consiste nel mettere in atto tutto ciò che può aiutare a sfuggire dall’abbraccio mortale di una paura che spinge a scegliere soluzioni di morte. E non parlo solo di morte fisica. Perché morire è anche chiudersi alla relazione, sterilizzare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Ci si può condannare da soli a morire, smettendo di osare l’amore, l’amicizia e l’accoglienza, soprattutto se si è fatta l’amara e crocifiggente esperienza del tradimento”.

Di qui l’invito: “Le paure, pur legittime e giustificate, non possono però paralizzarci. Per non rimanere vittime della paralisi dovuta alla paura è necessario abitare il confine; non-luogo paradossale e ambiguo, ma anche ricco di possibilità. Quelle stesse possibilità che quando diventano realtà trasformano il confine da non-luogo in spazio per incontri che, appunto, vincono le paure”. Per il presidente dell’Apsa, “stare così ‘sul confine’ vuol dire rinunziare al fatalismo e non armarsi di cinismo, come se fosse l’unica risposta alle paure. ‘Stare sul confine’ vuol dire piuttosto acquisire consapevolezza” che “porta inevitabilmente a fare i conti con la vita reale e a non disperdere il frutto degli incontri con chi è diverso da me e che, proprio per questo, è portatore di istanze che reclamano accoglienza e inclusione”.