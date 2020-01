Ragazzi fuori famiglia: Roma, mercoledì 29 gennaio la seconda Conferenza nazionale del “Care leavers network Italia”

Dopo 18 mesi di lavoro in 13 regioni d’Italia, l’associazione Agevolando e il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) promuovono la seconda Conferenza nazionale del “Care leavers network Italia” che si svolgerà mercoledì 29 gennaio a Roma, dalle 10 alle 15, nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati (via Campo Marzio 78).

Attraverso il progetto “Care leavers network Italia”, Agevolando – in collaborazione con Cnca e grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – si è proposta di costituire e consolidare un Network nazionale di ragazze e ragazzi tra i 16 e 26 anni che vivono o hanno vissuto parte della loro vita “fuori famiglia” (in comunità di accoglienza, casa famiglia, affido), coinvolgendoli in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva che permetta di farli incontrare con le istituzioni che a vario titolo si occupano di loro, portando il loro punto di vista sui percorsi di accoglienza.

In questa occasione i ragazzi del “Care leavers network” presenteranno alle istituzioni, ai decisori politici, ai professionisti, ai giornalisti e alla cittadinanza le loro “Raccomandazioni” e gli esiti delle attività formative e dei laboratori di storytelling che sono stati realizzati in quasi due anni di lavoro. Saranno presenti Valerio Belotti (Università di Padova) e Diletta Mauri (Università di Trento) per presentare gli esiti di una ricerca nazionale sui care leaver che ha coinvolto, esperimento unico in Italia, quasi 400 ragazzi. Verrà inoltre presentata in anteprima nazionale una “App” creata appositamente per permettere ai care leaver e ai professionisti di restare in contatto e scambiarsi informazioni e notizie.

Risponderanno alle sollecitazioni dei ragazzi diversi rappresentanti istituzionali. Hanno già confermato la loro presenza la deputata Emanuela Rossini, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali Gianmario Gazzi, la presidente dell’Associazione nazionale magistrati per i minorenni e la famiglia Maria Francesca Pricoco, per lo staff del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Giulia Di Piazza.

I saluti introduttivi saranno invece affidati a Federico Zullo, presidente di Agevolando, Luigi Mangieri, coordinatore del gruppo tematico infanzia, adolescenza e famiglie di Cnca, Arianna Saulini, coordinatrice del Gruppo Crc.

A presentare il progetto Care Leavers Network saranno poi il direttore generale Terzo settore e Rsi Ministero del lavoro e delle politiche sociali Alessandro Lombardi, Maria Chiara Vita Finzi e Cecilia Dante dell’associazione Agevolando.