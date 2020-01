Perù: mons. Strotmann confermato segretario generale dei vescovi

Nel terzo giorno della centoquindicesima Assemblea plenaria dell’Episcopato peruviano (Cep), i vescovi del Perù hanno rieletto mons. Norberto Strotmann Hoppe, vescovo di Chosica, segretario generale della Conferenza episcopale peruviana, per il periodo 2020-2023. Nella stessa occasione hanno rieletto mons. Antonio Santarsiero Rosa, vescovo di Huacho, presidente del Consiglio economico della Cep.

Mons. Augusto Martín Quijano Rodríguez, vescovo del Vicariato apostolico di Pucallpa, è stato nominato nuovo rappresentante dei vescovi per l’area della foresta amazzonica, nel Consiglio permanente della Conferenza episcopale peruviana, in sostituzione di mons. Miguel Olaortúa Laspra, il vescovo di Iquitos deceduto lo scorso novembre.