Giornata contro la tratta: Comunità Papa Giovanni XXIII, le iniziative in programma in Italia

L’8 febbraio di ogni anno si celebra dal 2015 la Giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, nella memoria di santa Giuseppina Bakhita. La Comunità Papa Giovanni XXIII promuove, in collaborazione con le diocesi dei rispettivi territori, una serie di eventi intitolati “Insieme contro la tratta”: a Genova il 6 febbraio, a Firenze il 7 febbraio, ad Acireale, Piacenza, Roma e Verona l’8 febbraio. Tra le varie iniziative, sono previste testimonianze delle religiose anti-tratta, veglie di preghiera, fiaccolate, incontri. Il 9 febbraio a Roma si svolgerà una marcia (ore 10) con ritrovo davanti a Castel Sant’Angelo e arrivo a Piazza San Pietro alle 11.30, per la partecipazione alla preghiera dell’Angelus insieme a Papa Francesco. Il 28 e 29 febbraio si terrà invece a Rimini un convegno nazionale “Nemmeno con un fiore!” con spettacolo teatrale e cortometraggi nel Teatro Centro Andrej Tarkovskij di via Brandolino 13. Alla tavola rotonda alle 15 sono invitati, tra gli altri: Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia; Fabiana Dadone, ministra per la Pubblica amministrazione. La Fondazione Don Oreste Benzi ha dedicato alla tratta l’edizione 2020 del Premio internazionale Don Oreste Benzi. Possono essere inviate al sito www.fondazionedonorestebenzi.org le candidature per segnalare persone od organizzazioni che si siano particolarmente distinte per attività e opere coerenti con l’appello “nessuna donna nasce prostituta”. Su www.questoeilmiocorpo.org maggiori informazioni su eventi e campagna.