Giornalismo: Ucsi Sicilia, domani iniziative con la presidente nazionale De Luca

La festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, vedrà quest’anno la presenza in Sicilia della presidente nazionale dell’Ucsi, Vania De Luca che parteciperà, venerdì 24 gennaio, a diversi incontri. A Catania, alle 10, presso la Casa generalizia delle Suore Domenicane, in via S. Nullo 46, la presidente nazionale dell’Ucsi terrà una riflessione su “Verità e responsabilità”, un “tema di particolare attualità tenendo conto della rivoluzione che ha coinvolto il sistema della comunicazione”. Alle 12, invece, vi sarà celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone. A Siracusa infine, alle 15, nel santuario della Madonna delle Lacrime, alla presenza dell’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, si svolgerà la cerimonia dell’affidamento dei giornalisti cattolici di Sicilia alla Madonnina delle Lacrime. Seguirà, nel salone “Baranzini” del santuario, un corso per la formazione dei giornalisti sul tema “Verità e responsabilità. Una questione deontologica per i giornalisti italiani”.