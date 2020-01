Diocesi: Teramo, domani incontro “La vita si fa storia. Comunicazione e memoria” con il vaticanista Romeo

“La vita si fa storia. Comunicazione e memoria” è il titolo dell’incontro organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri per domani, venerdì 24 gennaio, giorno in cui si festeggia san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’incontro è in programma alle 9 nella sala conferenze del palazzo vescovile, in piazza Martiri della libertà, ed offre la possibilità di ottenere 4 crediti formativi per i giornalisti che si iscriveranno all’evento attraverso la piattaforma SIGeF. Assieme a mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, interverrà Enzo Romeo, caporedattore vaticanista del Tg2. “È un’occasione di condivisione e confronto tra comunicatori che cade in prossimità della giornata della memoria, rendendo ancora più tangibile l’importanza della storia nella vita presente e nella realizzazione del futuro”, spiega mons. Leuzzi. “È la memoria – aggiunge il vescovo – il tema che Papa Francesco ha scelto per la 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. La memoria che è patrimonio prezioso e che come comunicatori siamo chiamati a trasmettere perché non c’è futuro senza radicamento nella storia vissuta”.