Diocesi: Perugia, il 25 gennaio il card. Bassetti incontra giornalisti e operatori dei media

È in programma per sabato 25 gennaio, a Perugia, il tradizionale incontro del card. Gualtiero Bassetti con i giornalisti e gli operatori dei media, per l’annuale festa del loro santo patrono Francesco di Sales. Promosso dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione con Ucsi Umbria (Unione cattolica stampa italiana), l’incontro sarà ospitato dalle 11 presso l’arcivescovado (piazza IV Novembre 6). Quello con l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, sottolinea una nota, “è un appuntamento sempre molto sentito e partecipato, vissuto come occasione di dialogo aperto e di scambio di opinioni anche su temi sociali tra il pastore della Chiesa perugino-pievese e quanti svolgono un lavoro delicato e non sempre facile, quello di raccontare i fatti che fanno la storia dell’uomo e del cristiano”. Nell’occasione verrà anche presentato il tema del messaggio “‘Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria’ (Es 10,2). La vita si fa storia” scelto da Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebrerà il prossimo 24 maggio. “Il tema del Messaggio di quest’anno – sottolinea il direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, la giornalista Maria Rita Valli – ci ricorda che ogni racconto nasce dalla vita, dall’incontro con l’altro. La comunicazione è chiamata dunque a mettere in connessione, attraverso il racconto, la memoria con la vita”.