Diocesi: L’Aquila, domani incontro per giornalisti con il card. Petrocchi e il presidente regionale dell’Odg Pallotta

In occasione della ricorrenza di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, la diocesi di L’Aquila ha organizzato un incontro dal titolo “La comunicazione tra memoria, storia e vita”, che si svolgerà domani, 24 gennaio, alle 9.30, nell’aula magna dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Fides et ratio” a L’Aquila. Interverranno all’incontro il presidente dell’Ordine dei giornalisti Abruzzo, Stefano Pallotta, e il cardinale Giuseppe Petrocchi, che rifletteranno sul ruolo della comunicazione nella rappresentazione dei fatti della vita in diretto rapporto con la memoria storica. Confronto in linea con il tema che Papa Francesco ha scelto per la 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. I giornalisti che si iscriveranno all’evento presente sulla piattaforma SIGeF, avranno la possibilità di ottenere 4 crediti formativi.