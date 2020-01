Diocesi: Casale Monferrato, domani il vescovo Sacchi incontra gli operatori della comunicazione

In occasione della festa di san Francesco di Sales, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, incontrerà domani, venerdì 24 gennaio, gli operatori della comunicazione che prestano il proprio servizio nella stampa, in radio e tv, nei media digitali.

L’appuntamento, ospitato presso il salone multimediale dell’Immacolata in Nazari di Calabiana, consentirà al vescovo – spiega don Palo Busto, direttore del settimanale diocesano “La Vita Casalese” e responsabile dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – di “incoraggiare” i presenti “nell’importantissimo settore in cui operano, per dare occasione di reciproca conoscenza e per rispondere alle domande che i giornalisti vorranno presentargli”.