Diocesi: Bolzano-Bressanone, domani mons. Muser incontra gli operatori della comunicazione

“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia”. Con la scelta di questo tema per la Giornata mondiali delle comunicazioni sociali 2020, Papa Francesco vuole sottolineare quanto sia prezioso nella comunicazione il patrimonio della memoria.

A partire da questa sollecitazione, la diocesi di Bolzano-Bressanone promuove il tradizionale incontro del vescovo Ivo Muser con i giornalisti in programma venerdì 24 gennaio, nella ricorrenza del loro patrono san Francesco di Sales. Un appuntamento che “prende spunto dal tema del messaggio del Papa per proporre – si legge in una nota -, dopo la celebrazione della Parola, un colloquio sul rapporto tra giornalismo, storia e memoria in Alto Adige. Su questo aspetto del travagliato percorso della nostra terra, stimolati dalle domande del caporedattore dell’Ansa Trentino-Alto Adige, Stefan Wallisch, riflettono assieme al vescovo i direttori dei due quotidiani locali che dal secondo dopoguerra hanno raccontato la convivenza dei tre gruppi linguistici: Alberto Faustini per l’Alto Adige e Toni Ebner per il Dolomiten”. L’incontro con il vescovo, a cui sono invitati tutti gli operatori della comunicazione, ha inizio alle 10 nel Centro pastorale.