Cile: a fuoco chiesa di San Francesco ad Ancud, nell’isola di Chiloé

Nelle prime ore di mercoledì 22 gennaio è scoppiato un incendio che ha colpito il tempio di San Francisco de Ancud, nella parrocchia di El Sagrario, nella diocesi di Ancud, che si trova nell’isola di Chiloé, nel sud del Cile (regione di Los Lagos). La chiesa è stata completamente distrutta, per cause che sono ancora in via di accertamento da parte degli investigatori.

Il sacerdote incaricato di seguire la chiesa di San Francesco, padre Alex Gallardo, leggermente ferito al braccio e al viso a causa dell’incendio, ha dichiarato di essere stato allertato dagli agenti di polizia. Sebbene senza dubbio ciò crei un grande dolore nella comunità, ha sottolineato che la fede delle persone non è però compromessa, assicurando che continueranno a ritrovarsi e che costruiranno un nuovo tempio.