Papa Francesco: udienza, “pregare per la pace, per il dialogo e per la solidarietà tra le nazioni”

“Pregare per la pace, per il dialogo e per la solidarietà tra le nazioni: doni quanto mai necessari al mondo di oggi”. È l’appello del Papa, pronunciato subito prima dei saluti ai fedeli in lingua italiana, che come di consueto concludono l’udienza generale del mercoledì. Francesco ha ricordato, inoltre, che “il prossimo 25 gennaio, nell’Estremo Oriente e in varie altre parti del mondo, molti milioni di uomini e donne celebreranno il capodanno lunare”. “Invio a loro il mio saluto cordiale, augurando in particolare alle famiglie di essere luoghi di educazione alle virtù dell’accoglienza, della saggezza, del rispetto per ogni persona e dell’armonia con il creato”, gli auguri del Papa. Salutando i pellegrini italiani, Francesco si è rivolto tra gli altri ai giovani del Movimento dei Focolari e i pellegrini della diocesi di Termoli-Larino, accompagnati dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. “Sabato prossimo celebreremo la Festa della Conversione di San Paolo”, ha concluso il Santo Padre: “L’esempio dell’Apostolo delle genti ci sostenga nella missione di annunciare la salvezza di Cristo a tutti, impegnando le nostre energie migliori”.