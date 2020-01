Ordine di Malta: visita ufficiale del Gran Maestro, Fra’ Giacomo Dalla Torre, in Benin

Inizia oggi la visita ufficiale del Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre nella Repubblica del Benin, stato dell’Africa Occidentale con cui l’Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche dal 1972. Lo rende noto in una nota l’ufficio stampa dell’Ordine. Accompagnato da una delegazione dell’Ordine – tra cui il Gran Cancelliere, il Grande Ospedaliere e il presidente dell’Associazione francese – Fra’ Giacomo Dalla Torre sarà ricevuto nella giornata di domani, giovedì 23 gennaio, dal presidente della Repubblica del Benin, Patrice Talon. Nel corso della visita di quattro giorni, il Gran Maestro visiterà l’ospedale dell’Ordine di Malta a Djougou. Con uno staff di quasi 200 persone tra medici e infermieri e 140 posti letto, l’ospedale è l’unico della regione a disporre di sale attrezzate per interventi chirurgici. Nel 2018 quasi 11mila persone sono state ricoverate e più di 3mila neonati sono venuti alla luce. Oltre a chirurgia, ginecologia, oftalmologia e medicina generale, l’ospedale – gestito dal 1974 da Ordre de Malte France – è specializzato in pediatria e nella salute delle donne e dei neonati. Nel 1997 l’ospedale di Djougou ha aperto il reparto “Maison Margot” per madri e neonati, allo scopo di prevenire la mortalità infantile, contenere la malnutrizione e migliorare le abitudini alimentari. L’ospedale è inoltre dotato di cliniche mobili che regolarmente visitano le aree più isolate della regione offrendo assistenza medica. L’Ordine di Malta sostiene inoltre 10 centri medici in diverse città del Paese e tre dispensari. Le strutture impiegano uno staff locale di circa 280 professionisti. Nel corso della visita in Benin, il Gran Maestro visiterà il dispensario di Ste Elisabeth de la Trinité, nei pressi di Cotonou, la città più popolosa del Benin, situata lungo la costa sud-orientale del Paese. L’ultimo incontro tra il Gran Maestro e il oresidente del Benin risale a maggio 2018, quando Patrice Talon è stato ricevuto in visita ufficiale al Gran Magistero da Fra’ Giacomo Dalla Torre.