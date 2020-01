Migranti: card. Bassetti, “non devono esistere parcheggi o ghetti”, problema “è la grande quantità di persone senza titolo di soggiorno”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il vero problema è la grande quantità di persone presenti nel nostro Paese senza titolo di soggiorno – si stima siano fra le 600mila e le 700mila – o con un titolo di soggiorno che però non possono più rinnovare anche se hanno, nel frattempo, trovato un lavoro”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, intervenuto all’incontro “Promuovere e integrare”, organizzato dall’Ente nazionale del microcredito, nella Sala Koch di Palazzo Madama, a Roma. “Persone che non sanno dove andare e cosa fare, diventando così facile preda dello sfruttamento e della criminalità”, ha proseguito il cardinale, secondo il quale, “purtroppo, gli ultimi interventi legislativi non sembrano sufficienti a ridurre tale cifra”. “Come Chiesa auspichiamo che si possa trovare presto una soluzione più appropriata e più equa, tenendo conto delle convenzioni internazionali, del rispetto dei diritti umani e delle chiare indicazioni date dal presidente della Repubblica”, l’appello: “Ma, soprattutto, crediamo nella necessità di ridare al nostro Paese un sistema di accoglienza integrato e diffuso, adeguato alle sfide che abbiamo davanti: non devono esistere parcheggi o ghetti”.