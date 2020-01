Guatemala: carovana in cerca di itinerari alternativi, i migranti passano per il Petén. Padre De Nardi (missionario salesiano), “afflusso straordinario, fatichiamo a farvi fronte”

Bloccati alla tradizionale frontiera tra Guatemala e Chiapas, sul rio Suchiate, i migranti centroamericani, in gran parte honduregni, che fanno parte della nuova carovana, cercano vie alternative per cercare di entrare in Messico e stanno attraversando il dipartimento del Petén, nel nord del Guatemala, con l’intento di passare per la foresta Maya ed entrare nello Stato messicano del Tabasco. “È un afflusso straordinario – spiega al Sir – padre Giampiero De Nardi, missionario salesiano. In tanti stiamo prestando servizio alla locale casa del migrante, nel municipio di Santa Elena. La struttura ha una capienza di circa 50 persone e abbiano dovuto far fronte all’arrivo di 300 migranti. Stiamo facendo il possibile per garantire loro un letto e dei pasti caldi. A un certo momento erano finiti i viveri”.

Poi, per fortuna, “è arrivato un container dal Canada, che serviva per la mia missione e dunque per altre finalità e l’abbiamo dirottato per questa emergenza umanitaria”, conclude il missionario salesiano.