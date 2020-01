Ecumenismo: domani a Napoli un incontro promosso dall’Ordinariato militare a Capodichino per Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Domani, 23 gennaio, presso il Comando Aeroporto di Capodichino, a Napoli, avrà luogo un incontro ecumenico organizzato dall’Ordinariato militare, alla presenza di tutti i cappellani della XII zona pastorale (Campania e Basilicata) e dei cappellani internazionali di Capodichino, Gricignano e Lago Patria. “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2) è il tema dell’incontro che riprende quello scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in corso dal 18 al 25 gennaio. “Un tema che costituisce un imperativo, a motivo delle ricorrenti situazioni che portano divisioni e conflitti”, sottolinea una nota dell’Ordinariato militare. Il momento di preghiera sarà presieduto dall’ordinario militare, mons. Santo Marcianò.