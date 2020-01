Diocesi: Parma, venerdì 24 gennaio convegno su “Informazione e cultura di pace” con don Bignami, Tarquinio e Salvarani

“Informazione e cultura di pace” è il titolo del convegno in programma venerdì 24 gennaio alle 18 nell’auditorium di Palazzo del Governatore in piazza Garibaldi a Parma. Sul tema si confronteranno don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e Brunetto Salvarani, teologo e saggista.

L’incontro si colloca tra le iniziative diocesane di Parma Capitale italiana della cultura 2020 e nell’ambito di “Custodi del creato – Ecologia integrale: un’etica per il futuro dell’umanità”, progetto promosso da Azione Cattolica Parma, cui hanno aderito diverse realtà associative laicali e pastorali, con il patrocinio di diocesi e Comune di Parma e con il contributo della Fondazione Cariparma.

“Nella nostra società attuale – scrivono gli organizzatori -, quale spazio ha effettivamente la ‘cultura di pace’ e in che modo i molteplici strumenti della informazione possono contribuire a formarla nel sentire comune delle persone?”. Il confronto tra i relatori proverà a rispondere a questa domanda facendo riferimento anche al messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata mondiale della pace, “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.