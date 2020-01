Diocesi: Cefalù, il vescovo costituisce la Commissione per la tutela dei minori

Un ispettore di pubblica sicurezza, una psicoterapeuta e una pediatra a difesa dei minori e delle persone vulnerabili. Ieri, nel giorno in cui la Chiesa faceva memoria liturgica della vergine e martire Sant’Agnese, il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, ha ufficialmente costituito la Commissione diocesana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. L’incarico di responsabile è stato affidato all’ispettore Salvatore Grisanti, “esperto in questo campo – fa sapere la diocesi – e di provata disponibilità al servizio ecclesiale”.

Sarà aiutato da una Commissione formata da due laici esperti: la psicoterapeuta Giuliana Cardinale e la pediatra Patrizia D’Anna.

Sul sito della diocesi di Cefalù, nella sezione “Tutela dei minori”, sono indicate tutte le informazioni per contattare il responsabile.

Tra le competenze di Grisanti, che nella sua funzione “collaborerà strettamente con il vescovo”, la diocesi indica quella di “proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali” e quella di “assistere e consigliare il vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi”.