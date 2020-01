Conferenza sul futuro dell’Europa: von der Leyen (Commissione), “persone devono essere al centro di tutte le nostre politiche”

(Bruxelles) “Le persone devono essere al centro di tutte le nostre politiche. Il mio desiderio è che tutti gli europei contribuiscano attivamente alla Conferenza sul futuro dell’Europa e svolgano un ruolo guida nella definizione delle priorità dell’Unione europea. È solo insieme che possiamo costruire la nostra Unione di domani”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, commenta, da Davos dove si trova per il Forum economico mondiale, la pubblicazione delle linee-guida che l’esecutivo ha reso note oggi in vista della Conferenza sul futuro dell’Europa. Il documento – che conferma le anticipazioni fornite il 20 gennaio dal Sir – specifica che tale conferenza dovrebbe essere lanciata in occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio 2020 a Dubrovnik (la Croazia regge la presidenza semestrale del Consiglio dei ministri Ue) e durare due anni. La data prescelta corrisponde ai 70 anni della Dichiarazione Schuman, che avviò il processo di integrazione europea, e ai 75 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. “La comunicazione adottata è il contributo della Commissione al già vivace dibattito intorno alla Conferenza sul futuro dell’Europa – spiega una nota –, progetto annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen nei suoi orientamenti politici, per dare agli europei una voce in più su ciò che fa l’Unione europea e su come funziona”.