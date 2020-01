Comunicazione: Weca, on line il tutorial su Whatsapp standard e la versione “Business”

Da alcuni mesi Whatsapp si è “sdoppiato”. Oltre al Whatsapp standard è possibile scaricare gratuitamente una versione “Business”. Quali sono i vantaggi? E come può essere utilizzata da chi opera nella pastorale, nella catechesi o in campo educativo? Sarà dedicato alla scelta tra Whatsapp e Whatsapp Business il prossimo tutorial “WeC”a, in onda da stamattina su Facebook e sul sito www.webcattolici.it. Il presidente di WeCa Fabio Bolzetta e Francesca Triani illustreranno le principali differenze tra le due versioni e le novità più interessanti.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’educazione ai Media all’informazione e alla Tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.