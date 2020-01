Chiara Lubich: celebrazioni in tutto il mondo per il centenario della nascita. Sabato a Trento ci sarà anche il presidente Mattarella

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il 22 gennaio, e poi per tutto l’anno del centenario, il Movimento dei Focolari rende omaggio alla sua fondatrice Chiara Lubich che oggi avrebbe appunto compiuto 100 anni, con molteplici proposte in tutto il mondo: “Convegni – si legge in un comunicato diffuso oggi dal Movimento – che rispecchiano la valenza del carisma della Lubich per tutti i campi della vita umana, iniziative sociali e politiche, incontri di carattere ecumenico ed interreligioso”. Negli Stati Uniti a San Antonio si è svolto il 17 gennaio scorso un convegno “A heath for the human family” mentre il 18 gennaio a Birmingham (Regno Unito) i giovani delle scuole cristiane e sikh hanno organizzato un evento interreligioso dal titolo “Journeying in Dialogue”. Nelle Filippine il 19 gennaio una messa doveva svolgersi nella cittadella internazionale “Pace” dei Focolari a Tagaytay, ma la popolazione è stata evacuata a causa dell’eruzione del vulcano Taal. Per questo è stata celebrata a Manila e presieduta dall’arcivescovo della città, il card. Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Tra gli eventi in programma, di particolare rilievo sarà la visita del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il 25 gennaio a Trento, città natale della fondatrice dei Focolari, in occasione di un incontro con la cittadinanza dal titolo “Trento incontra Chiara”. L’anno celebrativo dedicato al centenario è stato inaugurato proprio a Trento il 7 dicembre 2019 con l’apertura della mostra “Chiara Lubich, Città Mondo” che rimarrà aperta fino al 7 dicembre 2020 alle “Gallerie” della città. Alla mostra trentina se ne affiancheranno altre, nel corso del 2020, dedicate alla Lubich in varie parti del mondo. La prima sarà inaugurata il 29 febbraio presso l’area espositiva della curia custodiale al convento di san Salvatore a Gerusalemme (Terra Santa) e durerà fino al 14 marzo. Poi sarà la volta della mostra ad Algeri (Algeria) che avrà un approfondimento sul dialogo interreligioso, in particolare con l’islam. Sarà inaugurata il 16 maggio, giornata internazionale della convivenza pacifica, proclamata tale all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite su iniziativa dell’Algeria e su proposta di una locale confraternita sufi. A San Paolo in Brasile, presso la sala espositiva del Circolo Italiano la mostra, sarà visitabile nel mese di agosto. Altre mostre apriranno poi a Città del Messico, Nairobi (Kenya), Mumbai (India) e Sidney (Australia).