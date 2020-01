Brasile: inondazioni nello Stato di Espírito Santo, sei morti e 415 senzatetto. Chiesa in prima linea negli aiuti

Forti piogge hanno colpito negli ultimi giorni la regione meridionale dello stato brasiliano di Espírito Santo. Secondo le informazioni della Protezione civile, ci sono 415 senzatetto o sfollati e sei morti confermati. Continuano le ricerche per alcune persone che risultano disperse. La calamità ha innescato numerose iniziative di solidarietà nelle parrocchie della regione e in particolare nell’arcidiocesi di Vitória. Sono stati istituiti diversi punti di raccolta delle donazioni ed è stato reso disponibile un conto bancario per ricevere risorse che aiuteranno le famiglie colpite nei comuni di Iconha, Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves.

L’arcidiocesi di Vitória ha rafforzato la richiesta di aiuto materiale e spirituale, oltre alla richiesta personale dell’arcivescovo, dom Dario Campos, di moltiplicare i punti di raccolta per le donazioni per le persone colpite dalle piogge. “La situazione è molto difficile e tutti gli aiuti saranno i benvenuti”, afferma una dichiarazione dell’arcidiocesi di Espírito Santo.