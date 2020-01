Austria: Vienna, incontro tra le confessioni cristiane. Card. Schönborn chiede perdono ai membri delle Chiese libere

Tradizionale incontro ecumenico, ieri sera, nell’arcivescovado di Vienna, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e dell’odierno compleanno del card. Christoph Schönborn che compie 75 anni. Il cardinale ha ricevuto gli auguri dei rappresentanti di tutte le confessioni cristiane presenti all’incontro anche per la riconferma ad arcivescovo di Vienna: Papa Francesco ha respinto le dimissioni presentate ad ottobre da Schönborn in vista del compimento dei canonici 75 anni. Il porporato ha parlato di una nuova “qualità dell’ecumenismo” nel corso della tradizionale accoglienza ecumenica, davanti ai rappresentanti ortodossi, evangelici, riformati, siriaci, metodisti, anglicani e delle Chiese libere d’Austria. Il comune testimone cristiano viene sempre più alla ribalta di fronte alle differenze tra le singole Chiese, ha affermato Schönborn, che ha brevemente riferito della sua grave malattia dello scorso dicembre, ora superata. Il cardinale ha anche commemorato il 150° anniversario dei battisti in Austria a Vienna ed ha chiesto perdono per le persecuzioni causate dai cattolici ai battisti. “Perdonateci”, ha detto il cardinale letteralmente ai rappresentanti delle Chiese libere. Reinhard Kummer, presidente del consiglio delle “Chiese libere in Austria” e presidente del consiglio di amministrazione della Chiesa libera Mennonita d’Austria, ha ripreso questa parola all’accoglienza ecumenica: “Sì, perdoniamo”, ha detto Kummer che ha manifestato la commozione dei fedeli delle Chiese libere per le parole del cardinale.