Restauri: il 29 gennaio, a Roma, la presentazione di un volume sul Palazzo della Cancelleria

Si terrà a Roma, mercoledì 29 gennaio alle 17.30 presso la Sala dei Cento Giorni di Palazzo della Cancelleria (piazza della Cancelleria, 1), la presentazione del volume “Palazzo della Cancelleria. Taccuino del cantiere di restauro”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. L’Opera, curata dall’architetto Maria Mari, contiene parte del materiale scientifico raccolto in funzione del restauro, per ora limitato alle sontuose facciate, del Palazzo. Dopo i saluti di mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), e l’introduzione di Maria Mari, interverranno: Cristina Cumbo, Paola D’Andrea, Ada Foschini, Marco Longobardi, Irene Maniscalco, Domenico Poggi, Mauro Tommasini. Prenderà parte all’evento anche Claudia Conforti, docente di Storia dell’Architettura nel Dipartimento di Ingegneria dell’impresa dell’Università di Roma Tor Vergata. Il volume della Lev, ideato come punto di partenza per una futura edizione critica, offre parte del voluminoso materiale scientifico raccolto in questi anni di lavoro. La voce “Sintesi documentaria” contiene tutto il materiale che ha contribuito a formare il substrato storico della fabbrica sotto forma di appunti e stralci storiografici utili per la sua conoscenza. Il processo analitico e tecnico, che ha portato all’intervento di restauro, è espresso alla voce “Tavole Grafiche”, che raccoglie analisi materiche, rilievi, ragionamenti, scoperte, fasi costruttive, ipotesi su chi possa aver influenzato il Riario nella realizzazione del Palazzo. Sono, inoltre, presenti contributi monografici. La Premessa – “Restaurare e comunicare, cioè prendersi cura” – è a firma di mons. Giuseppe Russo, sotto-segretario dell’Apsa.