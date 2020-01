Pensioni: Acli, domani a Roma dibattito su “un sistema sostenibile”

Un sistema pensionistico sostenibile socialmente e finanziariamente. È questo il tema del convegno di riflessione e proposta organizzato dalle Fap Acli e dal Patronato Acli, al via domani, martedì 22 gennaio, all’Hotel Hilton di Fiumicino (Roma). La due giorni sarà aperta domani, alle 15, da una riflessione di don Giovanni Nicolini, accompagnatore spirituale delle Acli; alle 15,30 introdurrà i lavori Rosario Cavallo, vicesegretario nazionale Fap Acli. A seguire, si svolgeranno i focus dedicati al tema del convegno, con la restituzione dei lavori a cura di Giovanni Battista Armelloni, vicesegretario vicario nazionale Fap, mentre le conclusioni sono affidate a Martino Troncatti, vicepresidente nazionale Patronato Acli e amministratore delegato Caf. È previsto, nel corso del pomeriggio, l’intervento di Francesca Puglisi, sottosegretario al ministero del Lavoro, alla quale saranno presentate delle Acli alcune proposte in materia di previdenza.

Giovedì 23 gennaio i lavori saranno aperti alle 9.30 da Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli, a seguire le proposte della Fap e del Patronato “per un sistema previdenziale più giusto anche per i giovani” verranno esposte da Nicola Preti, direttore generale del Patronato Acli, mentre “le idee del Caf per la riforma fiscale” saranno presentate da Andrea Luzi, presidente nazionale Caf. Le conclusioni saranno tratte da Serafino Zilio, segretario nazionale Fap.