Papa Francesco: nomina Dani Rodrik membro ordinario della Pontificia Accademia delle scienze sociali

Papa Francesco ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle scienze sociali Dani Rodrik (Turchia), docente di Economia politica internazionale della Ford Foundation presso la John F. Kennedy School of Government della Harvard University (Stati Uniti d’America). Lo rende noto oggi il Bollettino della Sala Stampa vaticana.

Dani Rodrik è nato ad Istanbul il 14 agosto 1957. Dopo essersi laureato al Robert College di Istanbul, ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia all’Università di Princeton. È docente di Economia politica internazionale della Ford Foundation presso la John E. Kennedy School of Government della Harvard University (U.S.A.); in precedenza è stato professore di Albert O. Hirschman presso la School of Social Science dell’Institute for Advanced Study di Princeton (2013-2015). È condirettore della rete Economics for Inclusive Prosperity (EfIP) e presidente eletto della International Economic Association. Ha fornito un contributo significativo alla crescita economica sostenibile, alla globalizzazione e all’economia politica; è noto soprattutto per il suo lavoro sull’industrializzazione, le politiche di crescita e l’economia politica della globalizzazione; notevole, in tali ambiti, la sua produzione letteraria. Fra i numerosi riconoscimenti, ha ricevuto i premi Albert O. Hirschman del Social Science Research Council (New York, 2007) e Leontief per il progresso delle frontiere del pensiero economico, dello sviluppo globale e dell’ambiente (2002).