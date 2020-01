Infanzia: Unicef Italia, il presidente Samengo incontra nuova direttrice del Centro Innocenti di Firenze

Oggi il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo ha incontrato, nella sede nazionale di Roma, Gunilla Olsson, nuova direttrice del Centro di ricerca Innocenti dell’Unicef (Irc) di Firenze. “Questo incontro è stato l’occasione per ribadire l’impegno comune a favore dei bambini e degli adolescenti e delineare nuove prospettive di collaborazione sulle problematiche che riguardano l’infanzia sia nei Paesi più svantaggiati, sia nei Paesi più ricchi, prestando particolare attenzione ai temi d’attualità”, ha dichiarato Samengo. La direttrice Olsson ha espresso “grande entusiasmo ed interesse per continuare e rafforzare la collaborazione con il Comitato italiano per l’Unicef”.