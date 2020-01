Disabilità: Mac, al via premio “Don Giovanni Brugnani” per parrocchie inclusive

Un riconoscimento alle migliori parrocchie che promuovono esperienze positive di inclusione delle persone con disabilità visiva o altre forme di disabilità nella vita delle loro comunità. È lo scopo del premio “Don Giovanni Brugnani – parrocchie inclusive”, promosso dal 2011 dal Movimento apostolico ciechi, grazie a un lascito ricevuto. Alle prime due parrocchie classificate saranno attribuiti due premi, rispettivamente di 1.000 e di 500 euro. Il premio si propone inoltre di rendere omaggio alla memoria di don Giovanni Brugnani, sacerdote della diocesi di Lodi, morto prematuramente nel 1968. Don Brugnani diede un impulso decisivo nel rendere il Mac un’associazione a carattere nazionale. I parroci potranno presentare la richiesta di partecipazione entro e non oltre il 31 maggio 2020, compilando il formulario per la descrizione del progetto. Tutte le informazioni e i moduli per la partecipazione sono disponibili sul sito web del Mac.