Diocesi: Padova, giovedì 23 gennaio preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani

Nel corso della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) la chiesa di Santa Sofia, a Padova, ospiterà nella serata di giovedì 23 gennaio, dalle 21, una preghiera ecumenica. All’iniziativa, nell’ambito degli eventi promossi dal Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, parteciperanno il vescovo diocesano, mons. Claudio Cipolla, Ioannis Antoniadis, della Chiesa ortodossa greca, la pastora metodista Daniela Santoro, il pastore luterano Johannes Sparsbrod e il parroco ortodosso romeno, padre Liviu Verzea.

A guidare la riflessione sarà il versetto degli Atti degli Apostoli “Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2), tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020.