Diocesi: mons. Nolè (Cosenza), “dobbiamo mettere in comune fra di noi la nostra vita”

“Il primo passo verso una unità è costruire buone relazioni in famiglia, negli ambienti dove viviamo, nel lavoro, per le strade stando vicini a chi soffre”. Lo ha detto ieri mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, aprendo la Settimana diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani con la celebrazione della Parola di Dio presso la comunità ortodossa rumena.

“Stiamo pregando da molti anni per l’unità. A volte sembra lontana, ma le nostre relazioni stanno crescendo – la certezza del presule -. È questo che dobbiamo fare a livello personale, mettere in comune fra di noi la nostra vita”. Per mons. Nolè, “in ognuno di noi c’è una scintilla divina pronta a diventare rispetto e amore fraterno e che, se fatta vivere, diventa comunione”.