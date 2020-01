Diocesi: mons. Lorefice (Palermo), “con l’assemblea pastorale non vogliamo fare archeologismo religioso, ma attualizzare il messaggio del Concilio oggi”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Con l’assemblea pastorale non vogliamo fare archeologismo religioso, ma attualizzare il messaggio del Concilio nella Chiesa al tempo odierno. Con questa iniziativa vogliamo essere segno di pace, giustizia e sinodalità per una Chiesa evangelica”. A dichiararlo l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, che oggi, in sala Filangeri, ha presentato, insieme al vicario generale, mons. Giuseppe Oliveri, l’assemblea pastorale in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio, a 61 anni dall’annuncio del Concilio Vaticano II da parte di Papa Giovani XXIII. Nella sala per l’occasione è stata esposta una copia dell’Osservatore Romano del 12 ottobre 1962, data in cui è nato proprio Lorefice che ha recepito con tanta gioia l’intuizione del Concilio Vaticano II.

L’assemblea di sabato e domenica si colloca nel cammino che la Chiesa palermitana sta compiendo in questi anni, ripensando alla sostanza del Vangelo. Le relazioni saranno tenute da diversi vescovi, teologi e testimoni della fede anche attraverso esponenti dell’arte che hanno immediatamente condiviso la proposta per una Chiesa sinodale e missionaria. Nel corso dell’incontro è stato anche ricordato il sacrificio del giornalista Mario Francese, il cui 41° anniversario dell’uccisione da parte della mafia ricorre proprio nei giorni in cui si celebra l’assise diocesana, e il santo patrono dei giornalisti. “Oggi facciamo memoria del santo patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales – ha proseguito l’arcivescovo -, e per questo vi chiedo di aiutarci a interpretare gli eventi che ci apprestiamo a vivere, con grande onestà” intellettuale “per fare arrivare il frutto di questo convenire per condividere una esperienza di fede e per evitare le derive di chi vuole esercitare un potere schiavizzante dell’informazione non corretta”.