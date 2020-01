Diocesi: Matera-Irsina, il 25 gennaio l’arcivescovo Caiazzo incontra la stampa

Il tema scelto da Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, che si celebra il prossimo 24 maggio, e altri riguardanti la comunicazione della Chiesa cattolica con la società civile. Saranno al centro di un incontro – promosso in occasione della ricorrenza liturgica di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, degli scrittori, degli autori e dei sordomuti – a cui l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, invita i responsabili dei media locali e gli operatori dei mezzi di informazione. L’appuntamento è per sabato 25 gennaio nel Salone degli stemmi, in Curia. L’incontro, fissato per le 9.30, inizierà con la messa celebrata da mons. Caiazzo nella cappella dell’Episcopio. Subito dopo la giornata proseguirà nel Salone degli Stemmi con un confronto sulle tematiche di attualità. Tra i temi, anche il Sinodo diocesano che si concluderà proprio nel pomeriggio del 25 gennaio.