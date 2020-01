Diocesi: Caritas Ragusa, dal 29 gennaio corso di formazione per nuovi volontari

Anche per il 2020 la Caritas diocesana di Ragusa propone il corso di formazione per nuovi volontari destinato a tutte le persone che desiderino dedicare del tempo e le proprie qualità al servizio del prossimo in attività di volontariato presso i servizi della Caritas.

Il percorso formativo, giunto quest’anno alla decima edizione, si terrà a Vittoria, dalle 18 alle 20, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia SS. Resurrezione. Il primo incontro è previsto per il 29 gennaio, con un momento di conoscenza durante il quale verrà illustrato il piano formativo. Tutte le persone interessate possono iscriversi al corso compilando la scheda presente al link https://forms.gle/8aYqWwDfUpCNvQXr7 o inviando una mail a volontariato@caritasragusa.it indicando il proprio nome e cognome e un recapito telefonico.

Ad accompagnare i volontari saranno come sempre il direttore della Caritas, Domenico Leggio, e l’assistente spirituale, don Rosario Cavallo, oltre a membri dello staff dell’ufficio.