Diocesi: Bergamo, il 24 gennaio messa con i giornalisti e il 25 workshop sul “campo della cultura”

Nell’approssimarsi del 24 gennaio, festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, il vescovo Francesco Beschi “desidera far giungere il suo pensiero riconoscente per il lavoro delicato e appassionato di chi ricerca della verità, compito che ogni giorno come giornalisti e comunicatori si è chiamati a vivere, nella responsabilità di plasmare idee e coscienze”. È quanto si legge nell’invito agli operatori della comunicazione, che quest’anno sdoppia le iniziative per la ricorrenza in due date. Venerdì 24 gennaio la celebrazione liturgica di San Francesco di Sales si terrà con la ormai tradizionale messa alle 10 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in Bergamo. “Chiederemo a Dio, attraverso l’intercessione di San Francesco di Sales – prosegue l’invito –, di benedire il nostro lavoro per essere capaci di dire bene e di fare il bene”. Sabato 25 gennaio, invece, si terrà una proposta di riflessione e di workshop sul complesso “campo della cultura”. Appuntamento alle 9.15 presso la Casa del giovane, in via Gavazzeni a Bergamo.