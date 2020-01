Azione Cattolica: “Una nuova frontiera”, idee e percorsi per una Chiesa in uscita nel nuovo libro del presidente Truffelli

“La forza della fraternità” è, nelle parole di Papa Francesco, “la nuova frontiera del cristianesimo”. Da questa espressione del Pontefice (6 gennaio 2019) prende spunto il libro – da oggi in libreria – del presidente nazionale di Azione Cattolica, Matteo Truffelli, intitolato appunto “Una nuova frontiera. Sentieri per una Chiesa in uscita” (Editrice Ave).

Vi si riscontra una sorta di “mappa da viaggio” per vivere questo tempo da cristiani in una “Chiesa in uscita”. Il volume non è solo la riflessione che il presidente di Ac lascia agli aderenti al termine del suo mandato durato sei anni (la XVII Assemblea nazionale di Ac, che vedrà il rinnovo delle cariche elettive, è in programma dal 30 di aprile al 3 maggio 2020), ma è anche un “sentiero della coscienza”, un itinerario, spirituale eppure concreto, per immaginare il futuro, in Ac, nella Chiesa italiana, nelle realtà associative e sociali. La nuova frontiera – scrive Truffelli – non è altro che la nostra Luna da raggiungere, “è la promozione di un mondo più impastato di Vangelo e, per questo, più umano, in cui la fraternità, autentica impronta del Vangelo nel mondo, possa smettere i panni di promessa mancata della modernità”. In tal senso pace, giustizia, solidarietà, accoglienza e cura di ogni vita, salvaguardia del Creato non sono ideali astratti, illusori: sono i punti cardinali con cui orientare la presenza dei cristiani nel mondo.

Nuova frontiera significa – come emerge dalle pagine – “farsi promotori di fraternità dentro il nostro tempo. Essere solidali con i più lontani, i più poveri. Tessere alleanze, perseguire il bene comune, anche e oltre la sfera associativa”. Un’Ac in uscita è un’associazione che, nella riflessione di Truffelli, fa spazio a tutti, abita la periferia, promuove formazione missionaria, è al servizio dei poveri, dialoga con il mondo. Il libro contiene, infine, tre recenti discorsi di Papa Francesco dedicati all’Azione Cattolica italiana.