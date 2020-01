Ue: plenaria Comitato economico e sociale. In agenda priorità presidenza croata e temi ambientali. Saluto ai rappresentanti britannici

(Bruxelles) Si apre mercoledì 22 gennaio a Bruxelles l’assemblea plenaria del Comitato economico e sociale europeo (Cese) che ha come primo punto in agenda il dibattito sulle priorità della presidenza croata dell’Unione europea, con l’intervento del ministro degli Esteri, Gordan Grlić Radman. Sarà anche la plenaria in cui il Cese saluterà i 24 membri britannici che in seguito al Brexit lasceranno il Comitato: interverranno il britannico Tom Jenkins, già presidente del Cese (1996-1998), e la “Eusupergirl” Madeleine Kay, che dal 2016 ha sostenuto il “remain” con la sua musica. Altri temi in agenda sono la presentazione dell’iniziativa dei cittadini “End the cage age”, per porre fine al trattamento disumano degli animali da allevamento nelle gabbie, e il dibattito “dalla Cop25 al green deal europeo”, con la partecipazione del commissario per l’ambiente Virginijus Sinkevicius, Ovais Sarmad, vice segretario esecutivo della Convenzione Onu sui cambiamenti climatici (Unfccc), Enrico Giovannini, portavoce dell’alleanza per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e Semia Cherif, coordinatrice della rete di Esperti del Mediterraneo sul clima e i cambiamenti climatici. Sarà messo al voto un “parere” su “l’economia sostenibile di cui abbiamo bisogno”, redatta dal tedesco Peter Schmidt, che intende presentare “nuovi modelli economici e di investimenti” oltre che “nuovi indicatori per la crescita e la competitività”.