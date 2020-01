Solidarietà: Mpv Palermo, riceve nella basilica di San Francesco d’Assisi donazione per sostenere una mamma in difficoltà

Un assegno simbolico di tremila euro per sostenere una giovane mamma in difficoltà. Lo ha consegnato il Rotary Palermo Parco delle Madonie, presieduto da Rosanna Turrisi, ai rappresentanti della sezione locale del Movimento per la Vita, al termine di una celebrazione nella basilica di San Francesco d’Assisi, a Palermo. Il contributo sarà destinato a una donna palermitana iscritta nelle liste del progetto “Gemma” del movimento, che si occupa di adozioni prenatali a distanza. Il progetto intende offrire alle mamme in difficoltà un sostegno economico per consentire loro di portare a termine con serenità il periodo di gestazione e anche il primo anno di vita del bambino. Sarà aiutata così una donna palermitana che riceverà la somma raccolta a rate, mese dopo mese. La giovane mamma sarà assistita sotto ogni forma, compresa quella psicologica. La consegna si è svolta al termine di una messa, con la presenza e i canti del coro delle voci bianche dell’istituto comprensivo Nicolò Garzilli. Presenti nella basilica di San Francesco d’Assisi anche i presidenti delle sezioni dei Rotary.