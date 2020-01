Produzione costruzioni: Istat, a novembre 2019 forte contrazione (-4%) rispetto ad ottobre e su base annua (-6,7%)

A novembre 2019 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 4,0% rispetto a ottobre 2019, un calo considerevole dopo la lieve crescita registrata nei due mesi precedenti.

“Dopo sei mesi di sostanziale stazionarietà dei livelli di produzione delle costruzioni (al netto dei fattori stagionali), a novembre – spiega l’Istat –, si registra un’ampia contrazione congiunturale, imputabile anche alla elevata piovosità che ha caratterizzato tale periodo”. “La forte diminuzione mensile – aggiunge l’Istituto nazionale di statistica – si riflette nella dinamica trimestrale dell’indice destagionalizzato, che si era mantenuta pressoché stazionaria dal trimestre luglio-settembre. La produzione nelle costruzioni segna una forte flessione anche in termini tendenziali, dove si registra il primo calo, al netto degli effetti di calendario, dallo scorso mese di gennaio. In termini annui, nei primi undici mesi del 2019, la produzione resta in crescita”.

Stando ai dati diffusi, infatti, la media del trimestre settembre-novembre 2019 conferma l’andamento congiunturale negativo della produzione nelle costruzioni, che si contrae dell’1,2% rispetto al trimestre precedente.

Su base annua, l’indice grezzo e l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano una marcata flessione, rispettivamente del 6,7% e del 3,4% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2018).

Nella media dei primi undici mesi del 2019, l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 2,3% e l’indice grezzo aumenta del 2,1%.